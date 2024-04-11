Бывший вице-президент Эквадора попытался свести счеты с жизнью Задержанный экс-вице-президент Эквадора Глас пытался покончить с собой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, задержанный в результате штурма мексиканского посольства, пытался совершить суицид, сообщил в Twitter (Х) экс-президент Рафаэль Корреа. По его словам, политика спасли, сейчас объявил голодовку.

Он ничего не ест и объявил голодовку. Мы возлагаем на (президента Эквадора — NEWS.ru.) Даниэля Нобоа ответственность за физическую и эмоциональную безопасность Хорхе, — написал Корреа.

Ранее эквадорские полицейские и силовики провели штурм посольства Мексики в Кито в связи с опасениями, что находившийся там бывший вице-президент мог сбежать из страны. Глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд рассказала, что Хорхе Глас получил от Мексики политическое убежище и скрывался в здании дипломатической миссии. Власти Эквадора предварительно потребовали выдать политика на основании обвинений в коррупции, однако, получив отказ, решили провести силовую операцию.

Позднее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о разрыве дипломатических отношений с Эквадором в связи со штурмом посольства. Он назвал произошедшее вопиющим нарушением установленных международных норм и суверенитета Мексики. Глава МИД Мексики Алисия Барсена напомнила, что при штурме посольства пострадало несколько дипломатов. Министр заверила, что все сотрудники дипломатической миссии покинут территорию Эквадора.