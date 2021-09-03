Бывший вице-президент Афганистана направился из Панджшера в Таджикистан

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех покинул северную провинцию Панджшер и направился в Таджикистан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Кабуле.

Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране запрещённым в России радикальным движением «Талибан» и перебрался в свободную от террористов северную провинцию. Однако Панджшер оказался в непростой ситуации — талибы держат осаду региона с четырёх сторон, блокируют доступ провинции к Интернету, электричеству и телефонной связи.

Салех минувшей ночью покинул Панджшер и направился в Таджикистан. Скорее всего, он уже там, — цитирует агентство сообщение источника.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал.

Позже провалились переговоры талибов с оппозицией, удерживающей Панджшер. Радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

Ранее в афганском сопротивлении назвали условие прекращения борьбы с талибами. По их словам, фронт сопротивления Афганистана прекратит свою деятельность и уйдёт из политики, если талибы создадут инклюзивное правительство и обеспечат свободу и равноправие граждан.