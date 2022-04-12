Бывший вице-премьер Грузии стал наёмником на Украине

Бывший вице-спикер парламента и экс-вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе воюет на Украине в качестве наёмника в составе грузинского легиона, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он добавил, что несмотря на несогласие властей, некоторые грузины поддерживают Украину.

За Украину в составе грузинского легиона воюет экс-вице-спикер парламента и экс-вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе, — написал в соцсетях Гончаренко.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти не планируют открывать «второй фронт» против России по требованию Киева. Он отметил, что Грузия намерена сохранить стабильность в регионе и поддерживать мир.

В начале апреля Гарибашвили сообщил, что Тбилиси не присоединится к санкциям в отношении России. Он также призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине.