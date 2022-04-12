Бывший вице-премьер Грузии стал наёмником на Украине

Бывший вице-премьер Грузии стал наёмником на УкраинеДепутат Рады Гончаренко: бывший вице-премьер Грузии Барамидзе стал наёмником на Украине
Бывший вице-спикер парламента и экс-вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе воюет на Украине в качестве наёмника в составе грузинского легиона, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он добавил, что несмотря на несогласие властей, некоторые грузины поддерживают Украину.
За Украину в составе грузинского легиона воюет экс-вице-спикер парламента и экс-вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе, — написал в соцсетях Гончаренко.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти не планируют открывать «второй фронт» против России по требованию Киева. Он отметил, что Грузия намерена сохранить стабильность в регионе и поддерживать мир.
В начале апреля Гарибашвили сообщил, что Тбилиси не присоединится к санкциям в отношении России. Он также призвал к скорейшему прекращению конфликта на Украине.