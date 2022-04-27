Бывший советник Трампа рассказал про ошибку Байдена в отношении России

Фото Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Бывший советник 45-го президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон написал для The Hill, что администрация президента США Джо Байдена совершает ошибку, пытаясь отменить право вето в Организации объединённых наций (ООН) после того, как им воспользовалась Россия. Отмечается, что США стали единственной страной, входящей в постоянную пятёрку Совбеза, которая проголосовала за ограничение право вето. Эксперт указал на то, что именно право вето в ООН является «абсолютной предпосылкой» для США и дальше состоять в организации.

Администрация Байдена совершает ошибку в ООН, рискуя возродить давно назревший вопрос о праве вето, которым обладают пять постоянных членов Совета безопасности. Без права вето Совет безопасности ООН не мог бы существовать, — написал Болтон.

Инициатором ограничения права вето в Совбезе ООН стал Лихтенштейн после наложенного Россией 25 февраля вето на проект резолюции, осуждающей её действия на Украине.

Первый зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков ранее заявил, что Россия может пересмотреть договор об аренде пограничного Сайменского канала с Финляндией в случае её вступления в НАТО. Канал соединяет сеть Сайменских озёр с Финским заливом и считается важнейшей транспортной артерией страны. Хельсинки заключил с Москвой долгосрочный договор аренды российской части канала до 2063 года.