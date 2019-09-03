https://static.news.ru/photo/ee9167b2-cebf-11e9-b861-fa163e074e61_660.jpg Джеймс Мэттис Фото: US Joint Staff/Flickr.com

Экс-министр обороны США Джеймс Мэттис назвал самую опасную страну в мире. Об этом генерал написал в своей книге «Позывной „Хаос“: учимся руководить», поступившей в продажу 3 сентября.

Из всех стран, с которыми я имел дело, я считаю, что Пакистан — самая опасная, — написал Мэттис.

По словам Мэттиса, этому способствовали радикализация населения и наращивание ядерного потенциала. Он отметил, что с ним солидарны и пакистанские военные, отмечает РИА Новости .

Мэттис занимал пост главы Пентагона с января 2017 года по 31 декабря 2018 года. В прошении об отставке он указал на наличие разногласий с президентом США Дональдом Трампом.

Как ранее писал News.ru, ООН из-за конфликта в Донбассе включила Украину в число самых заминированных и опасных стран в мире.