Бывший российский посол спрогнозировал ухудшение отношений с Японией

В российско-японских отношениях наметилась тенденция к их ухудшению, что может привести к санкциям Токио против Москвы. Об этом заявил бывший посол России в Японии Александр Панов, слова которого приводит Lenta.ru.

Экс-посол подчеркнул, что переговоры по мирному договору между странами были по факту поставлены на паузу. Панов считает, что нынешнему премьер-министру Японии Ёсихидэ Суге удастся победить в выборах главы правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДПЯ) и сохранить свой пост. Однако переговоры России и Японии с мёртвой точки не сдвинутся.

А атмосфера в правящих кругах назревает в сторону ужесточения политики, к сожалению, — подытожил Панов.

Ранее японский дипломат и политолог Кадзухико Того посоветовал кабмину Японии изучить российские предложения по Курилам. Он призвал не рассматривать реакцию Токио на поездку премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп в негативном ключе. По его мнению, Япония не могла не обозначить своё несогласие с позицией России по статусу островам, однако в то же время проявила интерес к предложениям.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.