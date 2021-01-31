Бывший президент Украины предрёк обострение конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/f0ab9c42-6433-11eb-9ae3-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что ситуация в Донбассе будет становиться только хуже из-за заявлений глав ЛНР и ДНР. Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о намерении объединиться с Россией, что может спровоцировать обострение ситуации в регионе.

Нужно признать, что в Донбассе происходит обострение ситуации не только в том плане, что прошёл форум, но и провозглашены разные заявления, тезисы. Тут вопрос в концептуальном подходе, — пояснил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

Бывший президент уверен, что подобные заявления глав самопровозглашённых республик не оставляют возможности для мирного решения конфликта на Украине.

Вопрос вхождения Донбасса в состав России на повестке дня в Кремле не стоит.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Киев должен провести референдум о необходимости возвращения неконтролируемых сейчас территорий. По его словам, выяснить следует мнение украинцев именно об этом, а не о способе реинтеграции Донбасса и Крыма.