Бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что за текущим положительным отношением европейцев к Украине может скрываться «ненависть к России». Политик добавил, что до начала спецоперации РФ по защите Донбасса украинцы не пользовались симпатией европейцев. По его словам, россияне оказались в положении травимого народа, пишет портал iDNES.cz.

Не видим ли конфликт Запада с Россией, в котором Украина оказалась несчастным, но удобным объектом? — рассказал Клаус.

Он подчеркнул, что для урегулирования ситуации на Украине на первый план должен выйти разум и холодный прагматизм. Он призвал Запад и Россию сесть за стол переговоров как можно скорее.

Читатели британской газеты Daily Mail ранее раскритиковали защитника «Манчестер Сити» уроженца Украины Александра Зинченко за русофобские высказывания. Спортсмен бездоказательно обвинил российские войска в «агрессии по отношению к мирному населению» и потребовал от подписчиков «помочь Украине». Многие назвали поступок «позором» и порекомендовали футболисту вернуться на родину из «своего особняка в Англии». По мнению британцев, из Украины сделали «бренд, инструмент для пропаганды», а про остальные конфликты в мире Запад позабыл.