https://static.news.ru/photo/67e755e0-d618-11e9-94c7-fa163e074e61_660.jpg Ахмет Давутоглу Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу покинул Партию справедливости и развития, руководителем которой является президент страны Реджеп Эрдоган.

Он считает, что политический курс действующего главы государства не соответствует его представлениям, передаёт Cumhuriyet .

Вместе с ним объединение покинули ещё три политика.

Ранее News.ru писал, что главу стамбульского отделения основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Джанана Кафтанджиоглу приговорили к 9 годам 8 месяцам и 20 дням тюремного заключения. Соответствующее решение вынес суд в Турции. Оппозиционера признали виновным в пропаганде терроризма, а также в оскорблении турецкого лидера в социальных сетях.