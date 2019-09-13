Экс-премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу покинул Партию справедливости и развития, руководителем которой является президент страны Реджеп Эрдоган.
Он считает, что политический курс действующего главы государства не соответствует его представлениям, передаёт
Вместе с ним объединение покинули ещё три политика.
Ранее News.ru писал, что главу стамбульского отделения основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Джанана Кафтанджиоглу приговорили к 9 годам 8 месяцам и 20 дням тюремного заключения. Соответствующее решение вынес суд в Турции. Оппозиционера признали виновным в пропаганде терроризма, а также в оскорблении турецкого лидера в социальных сетях.