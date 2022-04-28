Бывший премьер Молдавии выступил за объединение с Румынией Экс-премьер Молдавии Юрий Лянкэ выступил за вхождение страны в состав Румынии

Юрий Лянкэ / Фото Reynaldo Paganelli/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Бывший премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ уверен, что республика должна войти в состав Румынии ради защиты со стороны НАТО и ЕС в случае военной угрозы, пишет РИА Новости. Он добавил, что правительству нужно было раньше модернизировать армию, потому как сейчас ей не хватает финансирования и современной техники.

Кишинёв мало что может сделать для своей защиты в случае вооружённого конфликта на левом берегу Днестра. <...> На мой взгляд, единственный сценарий — объединение с Румынией, мы сразу же подпадаем под зонтик безопасности НАТО и Европейского союза, — заявил Лянкэ.

Он также отметил, что процесс объединения с Румынией не прост, но возможен. В нынешней ситуации другого выхода у страны нет, заключил Лянкэ.

22 апреля президент Молдавии Майя Санду передала главе представительства Европейского союза Янису Мажексу заполненную анкету, необходимую для получения страной статуса кандидата на вхождение в состав ЕС. Она также призвала молдавские власти продолжать прилагать все усилия, чтобы страна смогла стать частью европейской организации. Глава республики добавила, что Молдавия — маленькая уязвимая страна, а в европейской семье она сможет почувствовать себя защищённой.