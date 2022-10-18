«Бывший премьер»: кот Ларри «присоединился» к призывам сместить Трасс В Британии премьерский кот Ларри «присоединился» к призывам сместить Трасс

Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кот Ларри

Проживающий в резиденции британского премьера кот Ларри «присоединился» к призывам сместить с поста Лиз Трасс. Соответствующая публикация появилась на «странице» кота в соцсетях, ее публикует Telegram-канал «Пул № 3».

Лиз Трасс — бывший премьер-министр, просто она еще не знает об этом, — написано на странице главного мышелова Даунинг-стрит.

Нынешний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс после своего провального правления подвергается нещадной критике со стороны парламента. В частности, накануне она не явилась к началу заседания парламента, где должна была ответить о провале в экономической политике.

Вместо премьера на неудобные вопросы пришлось отвечать лидеру палаты общин Пенни Мордонт, чем вызвала большую иронию со стороны парламентариев.

Критика Трасс усиливается из-за провала ее программы по снижению налогов для богатого населения страны. И уже около 100 членов британского парламента написали обращения председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди объявить вотум недоверия лидеру партии и премьеру Лиз Трасс.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что пока не собирается оставлять пост на фоне призывов о ее отставке. Она заявила, что намерена работать «на благо страны».