Бывший польский судья рассказал, что Запад готовится открыть второй фронт Экс-судья Шмидт: Запад хочет втянуть Россию в войну на втором фронте

Фото: Graigg Faggionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запад готовится открыть второй фронт, считает бывший польский судья Томаш Шмидт. Как отметил он в беседе с «Царьградом», Запад хочет втянуть Россию в войну на этом фронте.

Речь о втягивании России в войну на этом втором фонте. Предполагается, что в таком случае не нужно будет активизировать 5-ю статью Устава НАТО о взаимопомощи. И тогда якобы не будет использовано ядерное оружие. Такую теорию, такой тезис приняли Вашингтон и Лондон. Но мне кажется, они ошибаются, — объяснил эксперт.

Шмидт подчеркнул, что в Штатах и в Западной Европе убеждены, что Россия не будет использовать свой ядерный арсенал, даже если Польша и Прибалтика вмешаются в конфликт по своей инициативе.

Бывший судья также отметил, что жители Польши не хотят воевать с Россией, однако власти страны реализуют то, что говорят Лондон и Вашингтон. По его словам, Великобритания и США успешно используют русофобию, которая сейчас захлестнула страны Восточной Европы.

Шмидт добавил, что руководство НАТО может начать вооруженные действия на северо-восточном фланге своего Альянса. Кроме того, он допустил, что могут начаться провокации на северной границе России.

Ранее бывший польский судья, диссидент Томаш Шмидт рассказал, что заявления президента Польши Анджея Дуды о готовности разместить ядерное оружие на территории республики связаны с тем, что он пытается обеспечить свое политическое будущее. По его словам, Дуда не задумывался об интересах польского народа, обсуждая такую перспективу. Отмечается, что пока правительство США не приняло решение по данному вопросу.