Бывший подпольщик раскрыл, где сейчас виновные в трагедии в Доме профсоюзов Подпольщик Долгошея: виновники пожара в Доме профсоюзов все еще на Украине

Фото: Ministry of Foreign Affairs of R/Global Look Press

Нападение украинских радикалов на Одесский Дом профсоюзов

За гибель почти 50 человек при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе должны ответить сторонники Майдана, рассказал NEWS.ru бывший подпольщик, участник СВО Владислав Долгошея. Однако, по его словам, при нынешней украинской власти ждать справедливого суда не стоит, несмотря на то что многие из участников тех событий до сих пор находятся на Украине.

Сторонники Евромайдана устроили трагедию, которая была инспирирована украинским государством и непосредственно курировалась Службой безопасности Украины. Всех людей, которые были прямыми виновниками этой трагедии, покрывали силовые структуры. Поэтому мы должны понимать, что майдановцы так или иначе не понесли бы наказания. Они его и не понесли, — объяснил он.

Бывший подпольщик считает, что справедливость наступит, только когда Одесса вновь станет русским городом. Лишь тогда возможны следственные мероприятия, допросы сторонников Евромайдана и опросы участников сопротивления, а потом — справедливый суд и вынесение наказания виновным, уверен он.

Основная масса этих людей до сих пор находится на территории Украины. Многие из тех, кто убивал русских людей 2 мая 2014 года в Одессе, сейчас занимают государственные посты на Украине, поэтому их задержание и справедливый суд над ними будут логическим концом их жизни, — рассказал Долгошея.

10 лет назад в Одессе при пожаре в Доме профсоюзов погибли 48 человек из-за столкновения активистов Евромайдана и противников новой украинской власти. Депутат Госдумы Петр Толстой еще в 2021 году пообещал виновникам трагедии международный трибунал.