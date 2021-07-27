Бывший офицер СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску РФ

Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что готов выступить со свидетельскими показаниями в ЕСПЧ по иску Москвы против Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия ранее подала в Страсбургский суд межгосударственную жалобу, в которой обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Речь идёт о событиях на Украине после насильственной сменой власти в 2014 году.

Прозоров в 2014–2015 годах несколько раз побывал с командировками в Донбассе, некоторое время являлся заместителем командира сектора «М» АТО.

Конечно, я готов дать свои показания, разумеется, при соблюдении некоторых требований безопасности, — пояснил экс-подполковник СБУ.

Он прежде приводил факты существования в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы для содержания пленных ополченцев Донбасса, которых пытали представители СБУ и нацбатов.

Ранее стало известно, что поклонники президента РФ Владимира Путина работали в СБУ. Об этом рассказал Василий Прозоров. По словам силовика, к Путину в его структуре уважительно относились при президенте Викторе Януковиче. Сослуживцы искренне любили Россию, пока не поменяли взгляды на антироссийские.