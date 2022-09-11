Бывший офицер разведки США рассказал, кто развязал конфликт на Украине Бывший офицер разведки США Риттер-младший: конфликт на Украине развязало НАТО

Конфликт на Украине был организован и осуществлен Североатлантическим альянсом, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Уильям Скотт Риттер-младший в интервью PressTV. По его словам, сейчас продолжается не украинско-российский конфликт, а столкновение НАТО и России.

Конфликт был организован и осуществлен НАТО <...> Нынешнее украинское контрнаступление следует рассматривать не как продолжение битвы второй фазы, а скорее как начало новой третьей фазы, которая является не украинско-российским конфликтом, а конфликтом между НАТО и Россией, — сказал бывший офицер разведки.

Риттер-младший добавил, что в третьей фазе конфликта Россия «сталкивается с вооруженными силами в стиле НАТО».

Эти вооруженные силы материально-технически поддерживаются НАТО, обучаются в НАТО, снабжаются разведывательными данными НАТО и работают в гармонии с военными планировщиками НАТО, — отметил он.

Ранее стало известно, что США решили предоставить гранты европейским союзникам для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний. Это объясняется тем, что у восточноевропейских членов НАТО из-за поставок оружия на Украину истощились запасы вооружений, что стало головной болью для Вашингтона.