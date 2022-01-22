Бывший нардеп высмеял МИД Британии за обвинения в работе на Россию

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев ответил на заявления МИД Великобритании, которое его обвинило в том, что он сотрудничает с Россией для осуществления государственного переворота. Политик отметил, он уже несколько лет находится под российскими санкциями. Он добавил, что в России арестованы активы его семьи. Об этом пишет «Страна.ua».

Я с 2018 года под санкциями России из-за конфликта с Медведчуком. Как у британских спецслужб и Форин Офиса это сочетается с тем, что меня якобы хочет Россия назначить главой «оккупационного правительства» — это вопрос к мистеру Бину, — заявил Мураев.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Россия якобы планирует сменить руководителя Украины на более лояльного. В пресс-релизе британского ведомства сообщается, что таким человеком может стать бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. При этом во внешнеполитическом ведомстве добавили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связь со многими бывшими украинскими политиками.

Ранее Министерство иностранных дел России выступило с призывом к британскому внешнеполитическому ведомству прекратить провокационную деятельность. Так российские дипломаты отреагировали на обвинения в адрес Москвы в том, что Россия якобы планирует сменить руководство Украины на более лояльное.