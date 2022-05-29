Бывший нардеп пообещал Зеленскому «сюрприз» Бывший депутат Верховной Рады Кива пообещал «сюрприз» для Зеленского

Фото Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива рассказал в своём Telegram-канале про спасение от сотрудников СБУ одного из участников украинского антифашистского движения «Патриоты за жизнь» и заявил, что из-за этого президента страны Владимира Зеленского ожидает «сюрприз». Он пояснил, что спасшийся активист сможет рассказать о том, как украинские спецслужбы якобы похитили и казнили участников движения. Нардеп уточнил, что речь идёт и о тех, кто отдавал приказы на проведение этой операции.

Одному участнику движения «Патриоты за жизнь» чудом удалось выжить. Уже на следующей неделе мы с вами узнаем всю правду — как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были, — рассказал Кива.

Он назвал Зеленского «дырявым клоуном», а также отметил, что все причастные к этим преступлениям понесут наказание.

Пленный боевик украинской националистической группировки «Азов», который сдался на «Азовстали» в Мариуполе, ранее рассказал, что никогда не видел никаких кадров с издевательствами над пленными российскими военными. Он выразил надежду, что украинская сторона обходится с россиянами также лояльно, как это делает Россия с пленными боевиками ВСУ. Он отметил, что всем раненым украинским солдатам предоставляют медицинскую помощь.