Бывший министр экономики Украины рассказал, что мешает стране развиваться

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов назвал два фактора, тормозящих развитие страны. До развала СССР, считает Суслов, Украина считалась самой процветающей республикой Союза, пишет KP.RU.

Но позже несколько богатых семей смогли монополизировать целые отрасли экономики, финансируя политические партии и СМИ, проталкивая своих представителей в украинский парламент. «Олигархизация» и является главным тормозом Украины, отметил Суслов.

Также, отмечает бывший министр, вся беда страны заключается в том, что у неё «вместо одной педали тормоза и одной — газа, обе педали тормозят». Причём, вторым тормозом Украины является то, что она долгое время жила под влиянием западных экспертов, таких, как МВФ, или группы «консультантов из США типа группы профессора Джеффри Сакса».

По словам экономиста, Украины вступила в ВТО на «самых невыгодных» условиях. К тому же республика подписала кабальное соглашение об ассоциации с ЕС. В итоге все эти уступки привели к тому, что экономика страны всё больше становилась сырьевой. А технологические и промышленные достижения, оставшиеся от СССР, утрачиваются или теряются до сих пор.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что открытие рынка земли грозит Украине потерей контроля над экспортом аграрной продукции. В эфире телеканала «Первый независимый» он предположил, что такое развитие событий может закончиться в стране голодом.