Бывший лидер Эквадора призвал президента объявить досрочные выборы

Фото: Manuel Cortina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рафаэль Корреа

Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа обратился к действующему главе государства Гильермо Лассо с призывом объявить о проведении досрочных выборов в связи с продолжающимися в стране антиправительственными выступлениями. По его мнению, такой шаг может спасти и страну, и самого Лассо, передаёт ТАСС.

Президент Лассо, не будьте трусом, назначьте досрочные выборы. Сможете ли вы править, прибегая к стрельбе и крови, ещё три года? Вы уничтожите страну, вы уничтожите самого себя, — цитирует агентство запись политика в соцсетях.

Коррера напомнил, что в 2009 году сам объявил досрочные выборы главы государства и это помогло ему получить поддержку народа.

Тем временем Лассо объявил об отмене чрезвычайного положения в шести провинциях Эквадора, которое было введено в связи с массовыми протестами. Таким образом он выполнил одно из требований протестующих для начала диалога с властями. Указ президента об отмене режима ЧП был опубликован в то время, как в парламенте шло обсуждение вопроса об объявлении Лассо импичмента, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Корреа был приговорён судом Эквадора к восьми годам тюрьмы за коррупцию. Экс-президент заявил, что не сомневался в обвинительном приговоре и назвал дело против него политически мотивированным. Сам он на тот момент находился в Бельгии, куда уехал сразу после отставки.