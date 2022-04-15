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Бывший куратор из СБУ раскрыл имена боевиков «Правого сектора»

03:33, 16 апреля 2022
Бывший куратор из СБУ раскрыл имена боевиков «Правого сектора» Фото: president.gov.ua
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Сотрудник Службы Безопасности Украины (СБУ), который был куратором «Правого сектора» (организация признана в РФ террористической и экстремистской, деятельность запрещена), раскрыл российским силовым ведомствам данные о боевиках организации, пишет РИА Новости. Отмечается, что среди названных людей были участники карательной операции в Донбассе, наркоманы и уголовники.

Речь идёт о боевиках 12-го запасного батальона «Добровольческого украинского корпуса Правого сектора» (организация признана в РФ террористической и экстремистской, деятельность запрещена). Согласно опубликованным документам, численность военизированного формирования составляла приблизительно 30 человек. Постоянно на базе находилось около 10 человек.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что украинские националисты задержали 837 пророссийски настроенных жителей города Лиман в ДНР и подвергают их зверским пыткам. Боевики националистических батальонов в рамках введённого комендантского часа провели тотальные поквартирные обходы, чтобы выявить у местных жителей пророссийские взгляды.

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