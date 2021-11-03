Бывший и. о. премьера Украины умер из-за COVID-19

Сегодня, 6 ноября, умер бывший и. о. премьер-министра Украины и экс-депутат Верховной рады Ефим Звягильский. Политик скончался от осложнений из-за коронавируса, передаёт издание «Страна.UA».

Журналисты уточнили, что мужчина провёл последние дни жизни в реанимации. За его жизнь до последнего боролись врачи.

Звягильский считается одним из самых известных политиков из Донецка. Он был мэром Донецка, а также был и. о. премьер-министра Украины в 1993–1994 годах. В 2012 и 2014 годах Звягильский дважды как самый старший депутат открывал первые заседания новоизбранной Рады.

Ранее стало известно о том, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков получил положительный тест на коронавирус. Для политика это оказалось неожиданностью.

Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом осенью 2020 года. Кроме того, та же болезнь была диагностирована у главы его офиса Андрея Ермака. Они успешно прошли лечение в больнице «Феофания» в Киеве. Однако украинскому лидеру пришлось ответить на слухи о том, что на его лечение из бюджета уходят миллионы гривен.