Бывший генерал СБУ рассказал, как НАТО может помочь в «возвращении» Крыма

Бывший начальник СУ СБУ генерал Василий Вовк уверен, что только НАТО может помочь Украине вернуть Крым. Но для этого недостаточно совместных учений и саммитов, заявил генерал в интервью каналу «Апостроф».
По мнению экс-начальника управления СБУ, члены НАТО должны
Если США выводят свои войска, Великобритания — свой флот, идёт войной на Россию и не заходит на три километра и потом быстро сбегает [...], а идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно и забирают эту землю — вот, что нам поможет, — расписал Вовк стратегию действия Альянса.
Генерал назвал бесперспективными «Крымскую платформу» и ряд других подобных площадок. Все эти «сборы, кофе-брейки, выступления, патриотические лозунги» не помогут Украине вернуть полуостров, заявил военный.
Ранее Василий Вовк заявлял, что в случае вооружённого конфликта с Россией Украине не следует ожидать военной помощи от НАТО. По словам военного, возможность участия Украины в учениях Sea Breeze следует расценивать как некий бонус за отказ в принятии государства в Североатлантический альянс.