Бывший генерал СБУ рассказал, как НАТО может помочь в «возвращении» Крыма

Украинские власти вводят народ в заблуждение своими заявлениями о том, что российский газопровод «Северный поток — 2» можно блокировать. Это и есть главный обман Киева, связанный с этим проектом. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в эфире телеканала «Наш».

По его мнению, все эти разговоры являются заявлениями для внутреннего пользования. Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо «потоков», которые уже были построены, —...