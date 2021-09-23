Бывший эсэсовец умер в Канаде

Нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде, где в судебном порядке рассматривался вопрос о его депортации. Он причастен к казни около 27 тысяч человек на территории России во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Global News.

Отмечается, что 97-летний Оберлендер умер в своём доме в Онтарио.

Ранее в Канаде было принято решение о лишении Оберлендера канадского гражданства. Однако процесс решения об аннулировании гражданства и депортации нациста затягивался, в том числе из-за пандемии коронавируса. Адвокат Оберландера незадолго до его смерти обратился в Совет по делам иммиграции и беженцев Канады с просьбой снова отложить слушание.

Также NEWS.ru писал, что Генпрокуратура РФ добилась отмены постановления о приостановлении следствия по уголовному делу о массовых убийствах граждан СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны в Краснодарском крае. Материалы продолжат изучать сотрудники СК РФ.