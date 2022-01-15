Бывший депутат Рады заявил, что США скоро передадут Украину России

Бывший депутат Верховной рады Борислав Розенблат в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Соединённые Штаты уже договорились с РФ об уступках в Восточной Европе. По его словам, Москва не станет нападать на Киев, потому что уже достигнута договорённость о «передаче Украины Российской Федерации».

Торги между США и РФ уже завершились. Нас просто передают России, — сказал экс-парламентарий.

Он считает, что вооружённого конфликта в регионе не будет. По мнению Розенблата, американские СМИ своими заявлениями о «войне» пытаются выдавить инвесторов и подсадить Украину на западные кредиты, чтобы напоследок убить её экономику.

Ранее заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что США подготовили 18 сценариев действий на случай российского вторжения на Украину. По её словам, Вашингтон и союзники готовы причинить РФ «острую боль». Представитель Госдепа также подчеркнула, что стороны ещё не начинали серьёзную дискуссию по гарантиям безопасности.

Нуланд подчеркнула, что санкции против РФ со стороны США и европейских стран могут отличаться друг от друга, поскольку Вашингтону «что-то даётся тяжелее, чем Европе, а иногда — наоборот».

Представитель Госдепа также сообщила, что Соединённые Штаты Америки работают над письменными ответами РФ по гарантиям безопасности и готовы продолжить диалог.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины и других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Переговоры России и США состоялись 10 января в Женеве, 12-го в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а затем консультации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Основной темой всех переговоров были предложения Москвы по гарантиям безопасности