https://static.news.ru/photo/552fe7c8-3400-11ea-839c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Журавко Фото: Фото со страницы Алексея Журавко в социальной сети «ВКонтакте»

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко пришёл в ужас от «людоедских» крафтовых консервов Александра Грамарчука. Он сказал, что подобная продукция — это «настоящий фашизм, который не замечает Европа». Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на пост Эдуарда Коваленко, Алексея Журавко и Игоря Крупикова в социальной сети Facebook.

Так вот, вы знаете, что меня поражает? Что уже новая власть, СБУ, президент не обращают внимания. Как будто всего этого нет! А ведь здесь прямой антисемитизм, разжигание ненависти, глумление над усопшими людьми, каннибализм! И вы хотите сказать, что вы с помощью таких моральных уродов построите государство? Да у вас его просто не будет! Вот это и есть самый настоящий фашизм, который не замечает Европа, — сообщил Алексей Журавко в Facebook.

Бывший депутат попросил прощения у родственников Иосифа Кобзона, а также у российских матерей и детей. Он напомнил, что «большинство украинцев — нормальные».

Поверьте мне, не все украинцы такие подлецы и негодяи. Большинство людей в Украине — нормальные. Мне стыдно! Это самое настоящее кощунство — то, что я увидел на фотографиях, — подчеркнул Алексей Журавко.

Как писал NEWS.ru ранее, консервы с провокационными названиями стали продаваться на Украине. Этикетки содержат националистический подтекст, адресованный жителям Луганской и Донецкой областей, а также россиянам.