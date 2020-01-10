Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко пришёл в ужас от «людоедских» крафтовых консервов Александра Грамарчука. Он сказал, что подобная продукция — это «настоящий фашизм, который не замечает Европа». Об этом
Так вот, вы знаете, что меня поражает? Что уже новая власть, СБУ, президент не обращают внимания. Как будто всего этого нет! А ведь здесь прямой антисемитизм, разжигание ненависти, глумление над усопшими людьми, каннибализм! И вы хотите сказать, что вы с помощью таких моральных уродов построите государство? Да у вас его просто не будет! Вот это и есть самый настоящий фашизм, который не замечает Европа, — сообщил Алексей Журавко в Facebook.
Бывший депутат попросил прощения у родственников Иосифа Кобзона, а также у российских матерей и детей. Он напомнил, что «большинство украинцев — нормальные».
Поверьте мне, не все украинцы такие подлецы и негодяи. Большинство людей в Украине — нормальные. Мне стыдно! Это самое настоящее кощунство — то, что я увидел на фотографиях, — подчеркнул Алексей Журавко.
Как писал NEWS.ru ранее, консервы с провокационными названиями стали продаваться на Украине. Этикетки содержат националистический подтекст, адресованный жителям Луганской и Донецкой областей, а также россиянам.
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