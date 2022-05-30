Бывший депутат ГД сравнил Украину с нацистской Германией Бывший депутат ГД Марков сравнил Украину с нацистской Германией

Фото Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший депутат Госдумы РФ, политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале заявил, что Украина использует методы нацистской Германии для дискредитации Вооружённых сил России. Он пояснил, что киевское руководство приняло решение о проведении выставки уничтоженной военной техники, аналогичными методами пользовался пропагандист нацистской Германии Йозеф Геббельс. Он добавил, что эту выставку будут показывать во многих европейских городах.

Цель выставки — показать, что армию России можно бить, и что Россию можно победить. Предыдущие такие выставки в Европе сожжённых русских танков устраивал Геббельс, — написал Марков.

Он уточнил, что в настоящее время подобная выставка проходит в центре Киева, на Михайловский площади.

Боевики ВСУ попытались прорвать линию обороны в Херсонской области, но у них ничего не вышло, ранее сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова. В итоге в поле погибли более 70 украинских военных. По его словам, в результате первой попытки прорыва линии обороны между Николаевской и Херсонской областями ВСУ потеряли около 200 человек и 20 единиц техники. Солдат просто гонят на убой, все усилия украинских боевиков — бесполезны.