Бывший член теробороны Херсона передал России списки тайных агентов СБУ «Известия»: бывший член теробороны Херсона передал России списки тайных агентов СБУ

Фото: president.gov.ua

Бывший начальник отдела кадров 124-й бригады теробороны в Херсоне и руководитель подпольной сети осведомителей Валентин Бондаренко передал российской стороне списки сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), пишут «Известия». Отмечается, что в списке указаны более ста фамилий членов теробороны. Бондаренко рассказал, что кураторы СБУ пообещали денежное вознаграждение за создание сети информаторов в городе.

Военный признался, что первоначально эта задача была поставлена перед командиром бригады Дмитрием Ищенко, который позже переложил все обязанности на Бондаренко, сделав его руководителем подпольной сети осведомителей.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев ранее заявил, что пленные украинские военнослужащие сообщили о подготовке со стороны ВСУ артобстрела Змиевской тепловой электростанции. Военный отметил, что Киев планирует обвинить Москву в неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры.

Он добавил, что для реализации своего плана в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея. По его словам, разрушение объектов ТЭС приведёт к отключению электроэнергии у населения Харьковской, Полтавской и Сумской областей и сотни объектов жизнеобеспечения.