Экс-аналитик ЦРУ назвал нелепыми данные Британии о мешающих ВСУ кустах Экс-аналитик ЦРУ Джонсон счел нелепым заявление Британии о мешающих наступлению ВСУ кустах

Фото: МО Украины

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон раскритиковал выводы британской разведки о том, что контрнаступлению Вооруженных сил Украины мешают кусты и высокая трава. Он подчеркнул в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что подобные заявления не выдерживают никакой критики и указывают на невежественность Министерства обороны Великобритании.

Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине США должны были сформировать бригаду с газонокосилками? Это настолько нелепо... — заявил Джонсон.

Военная разведка Великобритании ранее опубликовала отчет, согласно которому медленное продвижение украинских войск объясняется сложными окружающими условиями, в частности кустарниками и высокой травой. По данным аналитиков, армия России прячет в них свои оборонительные позиции, затрудняя их штурм. Кроме того, кустарники замедляют работы по обезвреживанию минных полей.

В свою очередь военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что не считает подобные выводы британской разведки нелепыми. По его словам, любая растительность может использоваться для маскировки в ходе боевых действий. Вооруженные силы России успешно пользуются этим приемом, отметил он. В частности, в зарослях можно очень эффективно прятать мины, на которых подрывается вражеская бронетехника.