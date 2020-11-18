Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку

https://static.news.ru/photo/3189a1f0-29b5-11eb-b1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Institute of World Politics/YouTube.com

Бывший сотрудник сил специального назначения США Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс признал свою вину в сотрудничестве с разведкой России.

Как гласит сообщение на сайте американского Минюста, 45-летний Дзибински-Деббинс служил в подразделении, известном как «зелёные береты». Согласно судебным документам, с декабря 1996 года по январь 2011 года он сотрудничал с российской разведкой. В течение этого времени он периодически ездил в РФ для встреч с представителями российских спецслужб. Минюст утверждает, что в 1997 году спецназовцу присвоили кодовое имя в России — Икар Лесников. Ведомство также заявляет, что силовик перешёл в спецназ из подразделения химзащиты по настоянию Москвы.

Дзибински-Деббинс заявил, что у него было «мессианское видение» об особой задаче в России. Бывший спецназовец должен был принести россиянам свободу, по его словам. В Минюсте считают, что силовик работал с ФСБ и ГРУ, а завербовали его во время визита в Челябинск в 1996 году по линии образовательной программы.

Как передавал NEWS.ru, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что иностранцы сотрудничают с российскими спецслужбами по двум основным мотивам — материальном и идейном.