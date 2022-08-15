Бывший американский разведчик рассказал, зачем США нужен конфликт в Сербии Экс-разведчик Риттер: США хотят отвлечь внимание России от Украины с помощью конфликта в Сербии

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США раздувают конфликт между Сербией и Косово с целью перевести внимание России от Украины, считает бывший офицер американской разведки Скотт Риттер. В интервью блогеру Ania K он предположил, что конфликт на Украине близится к завершению, поэтому США ищут способ перетянуть военные силы РФ на другой фронт.

Усилия России не могут быть перенесены на такие дистанции. Действительно ли России нужно столкновение с НАТО в Сербии? Ведь это потребует значительного отвлечения именно в тот момент, когда конфликт на Украине подходит к развязке. <...> Так что конфликт в Сербии, возможно, уловка [США], чтобы украсть победу из рук победителей, — заявил Риттер.

По мнению бывшего военного, ни одна сторона конфликта не имеет причин или возможностей развязывать войну в Сербии, однако госсекретарь США Энтони Блинкен все равно способствует эскалации, чтобы создать дополнительные трудности Москве.