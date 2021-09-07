Бывшего советника Трампа задержали в Бразилии

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа Джейсон Миллер задержан в бразильском столичном аэропорту. Его задержали для дачи показаний в связи с его возможным участием в манифестациях, которые, как считает суд, «направлены против демократии». Об этом пишет Metropoles.

Массовые манифестации сторонников главы государства Жаира Болсонару проходят в крупных бразильских городах 7 сентября, когда в стране отмечается национальный праздник — День независимости. В последнее время у Болсонару резко обострились отношения с представителями законодательной и судебной власти. Одним из поводов для народных выступлений стал отказ парламента реформировать действующую систему электронного голосования.

Этого и требовал Болсонару. В отношении него начато расследование по делу о распространении лживых новостей. Миллер встречался с президентом Бразилии и экс-главой МИД страны Эрнесту Араужу на Конференции консерваторов, которая прошла перед тем, как начались протесты.

Ранее сообщалось, что на фоне ситуации в Афганистане бывший президент США республиканец Дональд Трамп мог бы одержать победу над нынешним главой Белого дома демократом Джо Байденом, если бы были проведены новые выборы. Такие результаты показал опрос, проведённый колледжем Эмерсон — частным университетом в Бостоне, штат Массачусетс.