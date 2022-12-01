В Британии у двухлетнего глухонемого мальчика украли рождественские подарки

Фото: Jens Kalaene/Global Look Press

В Британии за кражу рождественских подарков у глухонемого двухлетнего ребенка в розыск объявили женщину, пишет LADBible. Мать мальчика заявила, что преступница оставила ее сына не только без подарков, но и без праздничного настроения.

Она фактически украла Рождество у моих детей, она настоящий Гринч, — заявила Виктория.

По словам женщины, она заранее купила подарки на Рождество во время акции «Черная пятница». Курьер привез оплаченные покупки, позвонил в квартиру, но никто не ответил. Тогда он оставил их под дверью. Коробки заметила проходившая мимо женщина.

Оглядевшись, она забрала их, но не учла, что ее сняли камеры наблюдения. Обнаружив пропажу, мать написала заявление в полицию. Также она подала жалобу на курьера, назвав его безответственным, и потребовала возмещения ущерба.

Ранее детский психолог Светлана Талмач призвала родителей не делать подарки на Новый год средством манипулирования ребенком. По ее словам, детей нельзя лишать подарков и внимания во время праздника из-за оценок и плохого поведения, ведь подарок дарят не за что-то, а с целью безвозмездно принести радость и удовольствие.