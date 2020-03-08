https://static.news.ru/photo/e4757306-6120-11ea-8036-fa163e074e61_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Russian Look/Global Look Press

Экс-президент Армении Роберт Кочарян доставлен в ереванский медицинский центр. У него проблемы с давлением. Об этом заявил глава его офиса Виктор Согомонян.

Сейчас медицинский консилиум решает, сколько он должен пробыть в больнице, — рассказал Согомонян журналистам РИА Новости.

По его словам, самочувствие политика хорошее.

Роберт Кочарян был вторым президентом Армении с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. 26 июля 2018 году ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по уголовному делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Политик заявил, что обвинения сфабрикованы, а уголовное дело является политическим преследованием.

NEWS.ru писал, что Кочарян был экстренно прооперирован 9 октября 2019 года. Подробности операции не раскрывались. После того как его выписали из больницы, он вернулся в СИЗО.