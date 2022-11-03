Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана ранили в ногу на политическом марше

Фото: Ahmad Kamal/XinHua/Global Look Press

Имран Хан

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан получил огнестрельное ранение в ногу в результате стрельбы на политическом марше в городе Гуджранвала, сообщило агентство Reuters со ссылкой на помощника Хана Асада Умара. По его данным, пострадали еще несколько членов возглавляемого Ханом политического движения «Техрик-и-инсаф» (Движение за справедливость). Подозреваемый задержан.

Мужчина открыл огонь из автоматического оружия. Несколько человек ранены. Имран Хан также ранен, — сказал Умар.

70-летний Хан возглавил марш протеста в Исламабаде, требуя досрочных выборов. Премьер-министр страны Шехбаз Шариф осудил стрельбу и потребовал от Министерства внутренних дел провести немедленное расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в ходе освещения массовых акций протеста в Пакистане погибла репортер местного телеканала «Канал-5» Садаф Наим. Инцидент произошел в городе Садхок, провинция Пенджаб, во время очередного этапа «Долгого марша за реальную независимость». По информации СМИ, журналистка упала с грузовика, на котором ехал Имран Хан, попала под колеса транспортного средства и погибла. В результате случившегося митинг был прерван, Имран Хан выразил слова соболезнования семье погибшей.

Имран Хан занимал пост главы правительства Пакистана и покинул его в апреле текущего года после вотума недоверия. В мае он запустил кампанию по возвращению к власти в республике. Массовые митинги «Долгого марша» поочередно проходят в 15 городах страны. Акция началась 28 октября в Лахоре, ее завершение запланировано на 4 ноября в Исламабаде.