Бывшего начальника Генштаба ВС Сербии осудили за шпионаж в пользу США

https://static.news.ru/photo/b904a668-67ac-11eb-bd11-96000091f725_660.jpg Момчило Перишич Фото: ICTY Courtroom Photographs – Momčilo Perišić Judgement

Экс-начальник Генерального штаба ВС Сербии Момчило Перишич отправится в тюрьму на три года за шпионаж в пользу США. Приговор был вынесен Высшим судом Белграда.

Следствие установило, что высокопоставленный генерал передал засекреченные сведения дипломату посольства США в Белграде Джону Нейбору. По делу проходили коллеги экс-главы Генштаба Миодраг Секулич и Владан Влайкович. Они получили по 1,5 года тюрьмы. Судебный процесс был закрыт от прессы.

Перишича задержали с поличным в 2002 году в одном из ресторанов Белграда. Судебный процесс продолжался 18 лет. Сначала он был приостановлен из-за депутатского мандата генерала в отставке, затем мужчину судили за военные преступления в Гааге, но в 2013 году суд его оправдал. В 2014 году дело о шпионаже в пользу США было возбуждено заново, сообщает Tanjug.

Адвокаты Перишича намерены подать апелляцию. Сам генерал заявил, что продолжит защищать свою честь и достоинство.

Как писал NEWS.ru, в Литве двух граждан страны обвиняют в шпионаже в пользу России. Уголовное дело было передано прокуратурой страны в окружной суд Клайпеды. Следствие утверждает, что обвиняемые были завербованы сотрудником Погрануправления ФСБ России по Калининградской области. Он представился им вымышленным именем, а также разговаривал без акцента на литовском языке. Примечательно, что фигуранты дела не были знакомы друг с другом.

Ранее экс-член правления «Интер РАО» Карина Цуркан была приговорена Мосгорсудом к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Молдавии, она передавала молдавской спецслужбе сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.