https://static.news.ru/photo/c9a52eda-5fd2-11ea-8ba6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

Бывшего председателя Национального банка Молдавии (НБМ) Дорина Дрэгуцану арестовали по делу о хищении €1 млрд. Решение принял суд Кишинёва.

Отмечается, что арест произведён по просьбе Антикоррупционной прокуратуры, которая обвинила Дрэгуцану в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Кроме него задержаны ещё трое подозреваемых, среди которых нынешний и бывший вице-президенты банка, а также начальник одного из управлений.

Дрэгуцану назначили главой Нацбанка в ноябре 2009 года по предложению выступающей за объединение с Румынией Либеральной партии. В 2015 году разгорелся скандал: три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank — вывели за пределы государства около €1 млрд.

Как писал NEWS.ru, Нацбанк под гарантии правительства выдал кредиты, чтобы компенсировать убытки от хищения €1 млрд. Для возвращения средств Минфин страны выпустил гособлигации под 5% годовых, сумма кредитов расценивается как госдолг.