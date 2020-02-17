https://static.news.ru/photo/61db9530-5179-11ea-9a50-fa163e074e61_660.jpg Кэролайн Флэк Фото: Lexie Appleby/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.

40-летняя телеведущая была найдена найдена мёртвой в своей квартире в Лондоне 15 февраля. Адвокат семьи подтвердил, что она совершила самоубийство. Ранее она со скандалом рассталась со своим бойфрендом. При этом мужчина подал на Флэк заявление в полицию, обвинив её в нанесении побоев.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи после гибели молодой сотрудницы полиции в ОВД Хостинского района Марии Клочковой возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.