«Бьют не по хуситам»: военкор назвал цель атаки США на Йемен Военкор Поддубный нашел в атаке на хуситов американский сигнал Ирану

Фото: US Navy/Global Look Press

Вашингтон нанес удары по Йемену в ответ на действия хуситов против Израиля и Соединенных Штатов в Красном море, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, главной целью атаки был сигнал Ирану.

Удары стали ответом на действия йеменских вооруженных сил против Израиля и США в Красном море. <...> В первую очередь цель ударов — это продемонстрировать намерения Ирану. Йеменские хуситы не субъект. Это иранские прокси, и они являются проводником интересов Тегерана, как и другие шиитские движения. Поэтому американцы бьют не по хуситам, американцы бьют по иранской инфраструктуре, — сказал Поддубный.

По мнению военкора, Иран продолжит балансировать на линии, которая позволит не вступать в прямое военное противостояние с Западом. При этом у Тегерана есть инструмент давления — атаки на базы США в Ираке и Сирии.

Военно-воздушные силы США нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене. Для их поражения на 16 объектах хуситов было использовано свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что авиаудары США по Йемену являются очередным примером извращения резолюций Совбеза ООН. По ее словам, полное пренебрежение международным правом происходит «ради разрушительных целей англосаксов».