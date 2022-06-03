«Бюджет не резиновый»: Сатановский объяснил польский ультиматум беженцам Политолог Сатановский объяснил, почему Польша отменит пособия для украинских беженцев

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Польша отменит ежедневные пособия для большей части беженцев с 1 июля, так как в стране недостаточно денег для их содержания, сообщил политолог Евгений Сатановский, передаёт «ПолитЭксперт». По его мнению, в Польше проблемы с промышленностью и приходится выбирать: либо наращивать армию, либо помогать беженцам из Украины.

Промышленность польская, которая ещё не загнулась, хромает на обе ноги. Рынок России она потеряла. От поставок сырья и энергоносителей из России отказалась сама. Одна только потеря русского угля, вместо которого уголь в Польшу везут из США, Колумбии, Австралии, Индонезии и ЮАР, чего стоит. <...> А бюджет не резиновый, и тут или беженцам плати, или армию и военную инфраструктуру наращивай, — объяснил Сатановский.

После 1 июля пособия в Польше останутся только для нуждающихся украинцев — инвалидов, беременных и многодетных женщин. Данный шаг направлен на стимулирование украинцев искать работу, чтобы они могли самостоятельно обеспечивать свои потребности, сообщил замглавы Министерства внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

Всего Украину, по данным ООН на 30 апреля, покинули более 5,46 млн человек с начала военной операции. Из них подавляющее большинство направились в страны Евросоюза.