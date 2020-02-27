https://static.news.ru/photo/0421cee6-5917-11ea-b98b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/ Global Look Press

Украина в кратчайшие сроки сломит сопротивление и захватит Донбасс, если он останется без поддержки России. Такое мнение высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Ополченцы отвратительно снабжены и вооружены, украинская армия лучше организована и превосходит ополчение численно и технически. К тому же защитники Донбасса основательно деморализованы и дезориентированы за время Минского мира, пишет URA.RU.

России, считает экс-министр, тоже не приходится рассчитывать на моментальное отступление украинских войск в случае прямого столкновения с ней. Это вопрос сложный, отмечает Стрелков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские власти сообщили о «мощной» подготовке к «широкомасштабному наступлению» Москвы. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.