Украина в кратчайшие сроки сломит сопротивление и захватит Донбасс, если он останется без поддержки России. Такое мнение высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Ополченцы отвратительно снабжены и вооружены, украинская армия лучше организована и превосходит ополчение численно и технически. К тому же защитники Донбасса основательно деморализованы и дезориентированы за время Минского мира,
России, считает экс-министр, тоже не приходится рассчитывать на моментальное отступление украинских войск в случае прямого столкновения с ней. Это вопрос сложный, отмечает Стрелков.
Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские власти сообщили о «мощной» подготовке к «широкомасштабному наступлению» Москвы. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.
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