Было чему радоваться: Чехия объяснила позитив России из-за санкций Экономист Швигликова: Россия рада росту цен на нефть из-за эмбарго Евросоюза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия будет рада ситуации на рынке энергоносителей, которая сложилась в результате наложенных на страну санкций. В результате Москва сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо. Об этом заявила в своей колонке для Časopis argument экономист Илона Швигликова. Она, в частности, указала, что введённое Евросоюзом эмбарго на продаваемую Россией нефть сильно влияет на ситуацию в самом ЕС.

Нефтяное эмбарго ― манёвр, который будет иметь для ЕС серьёзные последствия. Предполагаю, что для Евросоюза они будут значительно хуже, чем для Российской Федерации, которая без труда найдет альтернативные рынки, — написала Швигликова.

Как отметила экономист, ЕС своими мотивированными идеологией действиями сам себе повышает стоимость нефти. При этом сам регион крайне беден на запасы сырья и в значительной степени зависит от поставок.

Пока ЕС будет хлопотать о новых поставках и страдать от перебоев, а также всего, что с этим связано, Россия будет радоваться высоким ценам на нефть. И даже если ей придется продавать свою нефть с некоторой скидкой, цены для неё всё равно будут выгоднее, чем год назад, — подчеркнула Швигликова.

Она резюмировала, что думать в подобной ситуации о том, что такая политика сломит РФ, абсурдно. Зато она приведёт к новым экономическим трудностям в ЕС.

Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России и Белоруссии был утверждён в начале июня. В числе прочего, он предусматривает частичное эмбарго на импорт российской нефти. Подразумевается запрет на покупку, импорт или передачу сырой нефти из России в страны Евросоюза. При этом эмбарго не коснулось поставок газа и нефти по нефтепроводу «Дружба». По данным ЕС, отказ от российской нефти будет поэтапным и займёт от полугода до восьми месяцев.