Антон Соловьев

«Был бы Саакашвили, была бы уже война с Россией»: в Тбилиси о протестах Протестующий в Тбилиси сообщил, что не хочет свергать власть в стране

10 марта 2023 в 19:49

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента Грузии