Житель Тбилиси по имени Мераб, находящийся 10 марта возле здания Парламента, рассказал NEWS.ru о политической ситуации в Грузии. Он считает, что митинги были не против власти, а против закона об иноагентах. Мераб заметил, что если бы во главе страны находился экс-президент государства Михаил Саакашвили, то Грузия уже могла бы начать войну с Россией.
Власть мы свергать не хотим, хотим только отмены закона. Если свергнуть власть, придут люди Саакашвили, или он сам. А если бы он сейчас был у власти, была бы война с Россией. А мы — не Украина, у нас всего три миллиона. Это был бы конец для Грузии. В 2008-м Россия нас просто помиловала, — сказал он.
Мераб также назвал закон об иноагентах скатыванием в тоталитаризм. Он отметил, что люди в стране выступают не против России, а за соблюдение законов.
7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, при этом многих членов оппозиционных партий не допустили на заседание парламента. Это спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие начали собираться у здания парламента в Тбилиси с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией. 8 марта стычки оппозиции с полицией продолжились.
10 марта парламент Грузии прекратил рассмотрение законопроектов на фоне протестов в стране. Во втором чтении против закона «О прозрачности иностранного влияния», который считают схожим с российским, проголосовали 35 депутатов, один — за.