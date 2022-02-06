BuzzFeed: посольство США в Киеве ищет возможность переезда на запад Украины

Посольство США в Киеве изучает возможность переехать в западную часть Украины. Такие намерения у дипломатического корпуса появились на фоне опасений из-за возможной эскалации в стране, сообщает BuzzFeed со ссылкой на источники.

Собеседники портала уточнили , что окончательное решение ещё не принято, однако вопрос «активно обсуждается». На запрос BuzzFeed в Госдепартаменте заявили, что пока нечего рассказывать по поводу переезда. Тем более, что посольство в Киеве всё ещё предоставляет большинство консульских услуг.

Покинуть американцам Украину ранее назвал разумным шагом президент США Джо Байден. Он пояснил, что говорит не о дипломатах.

Ранее стало известно, что вопреки всем транспортным проблемам, США и их верные англосаксонские союзники спешат вывезти своих дипломатов из Киева. Ирония судьбы заключается в том, что из города на Днепре нет прямых авиарейсов в США. И лететь на далёкие родины, вероятно, придётся через Стамбул, повторяя курс срочно вывозимых специалистов из Афганистана.