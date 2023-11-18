Бутылку виски продали на аукционе за рекордную сумму Бутылка шотландского виски Macallan продана на аукционе Sotheby's за $2,7 млн

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Бутылка почти 100-летнего шотландского виски марки Macallan была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за рекордные $2,7 млн, передает Associated Press. Речь идет об алкогольном напитке Macallan Adami 1926 года.

Бутылка подверглась реставрации перед аукционом. Это включало в себя замену пробки и нанесение нового клея на углы этикеток сосуда. Сам напиток хранили 60 лет в бочке из-под хереса, затем в 1986 году его разлили в 40 бутылок.

Двенадцать штук, включая ту, что была продана за рекордную сумму на торгах, имели этикетки, созданные итальянским художником Валерио Адами. Другая бутылка этого же разлива была продана на аукционе в 2019 году за $1,86 млн.

Ранее картина испанского художника Пабло Пикассо «Женщина с часами» была продана на аукционе Sotheby’s за $139,364 млн. Право распоряжаться полотном было получено после смерти предыдущей владелицы шедевра живописи — коллекционера Эмили Фишер Ландау, которая ушла из жизни в возрасте 102-х лет.

Картина висела над каминной полкой в квартире Ландау более полувека. По данным Sotheby’s, на холсте изображена возлюбленная Пикассо — французская модель Мария-Тереза Вальтер, роман с которой художник завел будучи в браке с балериной Ольгой Хохловой. Предполагается, что часы в руках девушки имеют символическое значение и намекают, что любую любовь поглощает время.