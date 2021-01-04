Бутылку с необычным посланием нашли на Бермудских островах

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Жительница Бермудских островов Трина Уильямс во время прогулки с детьми по пляжу обнаружила вынесенную на берег бутылку. В ней было необычное послание.

Это наш последний раз с «Альбатросом». Учёные и команда корабля стали одной семьёй, — говорилось в записке.

Послание было написано капитаном судна Национального управления океанических и атмосферных исследований США Орландо Томпсоном. Бутылку выбросили во время последнего рейса судна в 2008 году. В ней кроме письма находились открытка с изображением корабля «Альбатрос VI», а также набор берушей.

Трина связалась с Томпсоном. Она рассказала, что планирует использовать бутылку в виде декоративного элемента на собственной свадьбе. Капитан пообещал посетить торжественную церемонию, сообщает издание Royal Gazette.

Как писал NEWS.ru, во время реставрации потолка церкви Святого Иакова в Антверпене в Бельгии строитель обнаружил необычное письмо из 1941 года. Оно было спрятано в спичечный коробок. Автор посоветовал потомкам как можно больше наслаждаться жизнью. Строитель из прошлого отметил, что пережил две войны и часто работал голодным. Он посоветовал на случай ЧП держать запас муки, табака, пшеницы и риса и выразил надежду, что его дети будут жить лучше.