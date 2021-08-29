Бутина рассказала, как защититься от «охоты на ведьм» при поездке в США

Граждан России могут произвольно арестовать и задержать в США и третьих странах, заявили в МИД России. Эксперт совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина рассказала NEWS.ru, что обезопаситься от такого преследования нельзя, но перед поездкой можно позаботиться о наличии американского адвоката.

Специфика «охоты на ведьм» заключается в том, что для того, чтобы попасть под репрессии, не надо быть «ведьмой», не нужно быть кем-то или совершить что-то. Проблема в том, что США делают это совершенно без наличия каких-бы то ни было оснований со стороны наших сограждан, а просто руководствуясь принципом гражданства или страны происхождения, или даже в отношении носителей русского языка. Поэтому мой лучший совет россиянам сегодня — быть максимально осторожными и по возможности вернуться на родину, — сказала Бутина.

По её словам, чтобы на долгие годы оказаться в американской тюрьме, можно даже не совершать ничего противозаконного. Это доказывает ситуация с бизнесменом Виктором Бутом и лётчиком Константином Ярошенко, а также со многим другими задержанными в США россиянами. Бутина отметила, что доказать свою невиновность будет невозможно, потому что доказательства никому неинтересны.

Это показательная охота, целью которой является создание демонического образа россиянина, — сказала эксперт совета при уполномоченном по правам человека.

Задержать могут студента, пилота, занимавшегося программированием или администрированием россиянина, которого окрестят «русским хакером». По её словам, подвергнуться репрессиям в США может любой гражданин РФ.

Бутина добавила, что с точки зрения глобального противостояния России и США ситуация является очень тяжёлой, поскольку Штаты используют неправовые методы в отношении российских граждан и приговаривают их к длительным тюремным срокам заключения.

В том случае, если отказаться от поездок в США нельзя, Бутина порекомендовала россиянам озаботиться наличием американского адвоката. Для этого перед поездкой нужно будет купить юридическую страховку.

Только американский адвокат может представлять человека, который был задержан или арестован на территории США. Это очень дорогой адвокат, поэтому озаботьтесь юридической страховкой, в банках есть такие продукты, в случае если что-то произойдёт, то у вас хотя бы будет возможность первое время оплачивать адвоката, — пояснила Бутина.

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента Григорий Лукьянцев заявил, что Вашингтон с 2008 года ведёт настоящую охоту за гражданами РФ в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США. По его словам, число подобных случаев достигло 50 и продолжает расти. Дипломат добавил, что после экстрадиции на россиян оказывают сильнейшее воздействие и давление, американские силовики пытаются склонить их к признанию вины или сотрудничеству со следствием.