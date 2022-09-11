Business Standard: Россия предложила Индии скидку на нефть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия предложила Индии скидку на нефть при условии отказа от поддержки инициативы стран G7 по установлению потолка на нефть. Об этом сообщает индийская Business Standard со ссылкой на официальных лиц и МИД Индии.

Предполагается, что «существенные скидки» на российскую нефть станут больше, чем те, которые предлагал Ирак в последние два месяца.

Взамен просят, чтобы Индия не поддерживала предложение G7. Решение по этому вопросу будет принято позже, по мере продвижения переговоров со всеми партнерами, — цитирует издание официального представителя МИД страны.

Российская сырая нефть была дешевле для Индии на $16 за баррель уже в мае по сравнению со средней ценой корзины импортной нефти в сумме $110. В июне цена снизилась до $14 за баррель, а на август скидка составила $6 от средней цены импортной нефти.

Один из крупнейших поставщиков нефти в Индию — Ирак с конца июня начал «подрывать» позиции России, поставляя несколько сортов сырой нефти со средней ценой за баррель на $9 ниже российской. В итоге Россия с долей 18,2% опустилась на третье место в списке стран по объемам поставок нефти в Индию. Перове место там сейчас занимает Саудовская Аравия, второе — Ирак.

Ранее помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что механизм «потолка» цен на российскую нефть сможет работать без участия Индии и Китая. Для этого, по его словам, хватит договоренностей участников G7.