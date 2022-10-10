Business Insider узнал, на сколько времени Германии хватит снарядов Business Insider: Германии хватит снарядов на два дня боевых действий из-за поставок Украине

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В случае начала боевых действий Германии хватит снарядов на один-два дня из-за военной поддержки Украины, сообщает Business Insider со ссылкой на источники среди официальных лиц бундестага и представителей военной промышленности. В таком случае, пишет издание, Германия не выполняет своих обязательств, ведь, согласно правилам НАТО, страны-участницы должны иметь запасы на 30 дней.

Если бы Германии вдруг пришлось защищаться в войне, этой проблемы почти наверняка не возникло бы. Причина: у Германии есть боеприпасы только на один-два дня боевого применения. Таким образом, Германия сильно отстает от своих обязательств. Согласно спецификации НАТО, запасов должно хватить не менее чем на 30 дней, — говорится в сообщении.

По словам комиссара бундестага по обороне Евы Хёгль, Германии предстоит дополнительно потратить только на закупку боеприпасов €20 млрд, при этом складов не хватает, из-за чего в этом вопросе предстоит принять «много усилий».

Как заявил порталу исполнительный директор Федерального союза немецкой индустрии безопасности и обороны Кристоф Ацподиен, ситуация не улучшится, если боеприпасы будут поставлять из запасов немецкой армии, а соответствующие контракты с промышленностью не будут заключены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ФРГ не оглядываться на союзников, а подать им пример, поставив Киеву танки. Берлин должен взять на себя ответственность, отметил он. При этом Зеленский поблагодарил Берлин за военную и финансовую поддержку, но указал, что для победы Киеву нужно больше.

В августе глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что Берлин будет поддерживать Киев сколько нужно. По ее словам, Украина защищает не только себя, но и европейский «миропорядок и свободу».

Накануне министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Берлин будет и дальше поставлять на Украину оружие и вооружение. В частности, она пообещала системы ПВО IRIS-T, а также 100 танков из Греции и Словакии.