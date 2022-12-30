Business Insider рассказал о тайном звонке Зеленского в Вашингтон Business Insider: Зеленский тайно звонил в Вашингтон и требовал отдать ему деньги бизнесменов из РФ

Фото: @Dankihot / (dankihot.com)/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский перед визитом в США тайно позвонил в Белый дом, сообщает издание Business Insider со ссылкой на анонимные источники. Целью звонка было получение арестованных средств российских бизнесменов. В итоге это положение было принято в США в качестве поправки к законопроекту о расходах, который также включал экстренную помощь Украине в размере $45 млрд.

Президент Украины позвонил лидеру республиканцев в сенате за день до своего визита в Белый дом и выступления в конгрессе. <…> Зеленский пытался убедить главу республиканцев Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов бизнесменов, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи в восстановлении Украины, — пишет издание.

Ранее сенат Конгресса США включил в законопроект федерального бюджета на 2023 год поправку, которая позволяет изымать замороженные из-за санкций активы российских бизнесменов. Полученные таким образом финансы будут направлять Украине для гуманитарной и военной помощи.

До этого сообщалось, что часть конгрессменов-республиканцев высказались за ужесточение надзора за выделяемой Киеву помощью. По их словам, необходимо назначить генерального инспектора, который проверит, на какие именно цели пошли полученные украинскими властями средства. На вопрос о возможном увеличении финансовой помощи Киеву один из них заявил, что «тут нет шансов».