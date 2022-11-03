Business Insider назвал пять влиятельных «друзей Путина» на Западе Аналитик Business Insider Вламис: Путин заручился поддержкой пяти влиятельных людей на Западе

Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Пять влиятельных фигур Запада оказали помощь президенту России Владимиру Путину, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на публикацию обозревателя издания Business Insider Келси Вламиса. Среди западных «друзей Путина» называются американский миллиардер Илон Маск, экс-президент США Дональд Трамп, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер.

Как отмечается в публикации, с началом вооружённого конфликта на Украине Кремль попытался донести до западной общественности причины, по которым Россия ввязалась в специальную военную операцию. Официальные лица США и государств Евросоюза сразу же заклеймили точку зрения Кремля, назвав её пропагандой, подчёркивается в материале. Однако, несмотря на всё это, сразу пять влиятельных фигур на Западе разделили позицию Москвы и тем самым оказали помощь президенту России Владимиру Путину, добавляется в статье.

Первым среди влиятельных «друзей Путина» аналитик Business Insider называет миллиардера Илона Маска. Американский бизнесмен предложил своё видение мирных переговоров между Россией и Украиной, в частности, Маск призвал признать Крым и сохранить нейтралитет украинского государства.

Вторым поддержавшим Путина влиятельным человеком на Западе журналист издания назвал бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. В то время как большая часть мира осуждала Россию после начала спецоперации на Украине 24 февраля, Трамп назвал обоснование спецоперации Путина «гениальным» и «сообразительным».

Третий, по мнению автора издания, влиятельный «друг Путина» — ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, который ещё до начала СВО говорил, что США не должен волновать конфликт на Украине. Карлсон заявлял, что демократы просто ненавидят Путина, а НАТО не хочет существования Россия.

Четвёртым в топе влиятельных людей на стороне Путина на Западе обозреватель издания назвал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который считает президента Украины Владимира Зеленского виноватым в начавшемся кризисе.

Наконец, пятым в списке «друзей Путина» оказался экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Как отмечает издание, в интервью немецким СМИ Шрёдер заявил, что Запад обязан должным образом признать реальные опасения России быть окружённой враждебными странами.

10 августа бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является не единственным главой государства — члена Альянса, имеющим дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Есть ещё как минимум один политик во главе страны, которого можно отнести к «друзьям» Путина, отметил он в статье, опубликованной Politico.